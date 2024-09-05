Артиллеристам группировки войск «Запад», отличившимся в зоне СВО, вручили государственные и ведомственные награды на передовой

Боевые награды подчиненному личному составу вручил командир артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».
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