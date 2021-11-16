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IT-специалист рассказал о том, что будет, если заморозить смартфон

Резкие скачки температуры могут оказать негативное влияние на работе мобильного телефона. Такой информацией поделился в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

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