АЛУФЬЕВО

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Арт-объект с гайками и шестеренками появился в Алтуфьевском

На территории Политехнического колледжа им. П.А. Овчинникова появился экспонат под названием «Техно-арт» Он представляет собой композицию из 3 металлических кубов, изготовленных из металлического профиля и декорированных гайками и шестеренками.

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