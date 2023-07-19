Арт-объект с гайками и шестеренками появился в Алтуфьевском

На территории Политехнического колледжа им. П.А. Овчинникова появился экспонат под названием «Техно-арт» Он представляет собой композицию из 3 металлических кубов, изготовленных из металлического профиля и декорированных гайками и шестеренками.
На территории Политехнического колледжа им. П.А. Овчинникова появился экспонат под названием «Техно-арт» Он представляет собой композицию из 3 металлических кубов, изготовленных из металлического профиля и декорированных гайками и шестеренками.
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