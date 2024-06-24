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Хорватия и Италия сыграли 1:1 в четвертый раз подряд

Хорватия и Италия сыграли 1:1 в четвертый раз подряд

Сегодня национальные сборные сыграли вничью в 3-м туре Евро-2024. Ранее команды дважды сыграли со счетом 1:1 в июне 2015-го и ноябре 2014 года в рамках отборочного турнира к Евро-2016.

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