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« Финикс » перевел центрового Дуопа Рита (30 лет, 206 см) на двусторонний контракт. В конце сентября, незадолго до начала тренировочного лагеря, австралиец подписал с клубом соглашение Exhibit 10.