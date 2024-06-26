В Ялте открыли часть закрытых из-за коммунальной аварии пляжей

В Ялте открыли часть пляжей, закрытых Роспотребнадзором после аварии на коллекторе. Как уже сообщал «Новый День», прорыв напорного канализационного коллектора, собирающего стоки со всех южнобережных поселков и транспортирующего их на очистные сооружения в Симеизе, произошел вечером 23 июня.