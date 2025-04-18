В России планируют удвоить страховое покрытие по вкладам

В России собираются увеличить страховое покрытие вкладов, которые сейчас составляют 1,4 млн рублей. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, этот вопрос вскоре будет внесен на обсуждение законодательного органа.
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