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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

В России планируют удвоить страховое покрытие по вкладам

В России планируют удвоить страховое покрытие по вкладам

В России собираются увеличить страховое покрытие вкладов, которые сейчас составляют 1,4 млн рублей. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, этот вопрос вскоре будет внесен на обсуждение законодательного органа.

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