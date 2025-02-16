Заноза
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Заноза

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"Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход

"Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход

Владимир Зеленский ещё раз выступил на Мюнхенской конференции — в этот раз с наполеоновским проектом вооружения Европы Только все успели свыкнуться с европейскими и американскими заголовками каждой второй статьи о том, что мир потерял интерес к Украине, речи Зеленского стали скучны, однообразны и предсказуемы, как он сам, кажется, собрался с силами и вспомнил навыки своей настоящей профессии.

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Комментарии
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Eduard
Против ядерного оружия нет обороны!
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14 час.
Ю
Юрий Зубрин
Один &quot;Орешник по Берлину и на этом всё закончится ,ну и для общего развития по Варшаве ,чтобы больше рот не открывали ....
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7 час.
Альбина Скоблина
Кто бы сомневался. Конечно для Зе это вопрос жизни и смерти и он на все пойдет. Уже нападение на МАГТЭ  и запорожскую Ас . обстрел Чернобыльского саркофага тому подтверждение .это только начало. Что еще должно произойти .чтобы вывести европеййев из &quot; комы &quot;. ?
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6 час.
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