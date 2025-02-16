"Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход

Владимир Зеленский ещё раз выступил на Мюнхенской конференции — в этот раз с наполеоновским проектом вооружения Европы Только все успели свыкнуться с европейскими и американскими заголовками каждой второй статьи о том, что мир потерял интерес к Украине, речи Зеленского стали скучны, однообразны и предсказуемы, как он сам, кажется, собрался с силами и вспомнил навыки своей настоящей профессии.