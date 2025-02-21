Киберэксперт оценил вероятность кражи данных при просмотре видео

Пока вы просто смотрите в окно, ничего не происходит, но если вы решите выбросить в него паспорт, данные точно окажутся в чужих руках — с видео примерно такая же история, рассказал эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин.