«Газпром Арена» начала переговоры о проведении концерта Канье Уэста. «Единственный момент — это то, что, скорее всего, будет перенос дат», — заявили организаторы Донецкая группа новостей.
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«Газпром Арена» начала переговоры о проведении концерта Канье Уэста. «Единственный момент — это то, что, скорее всего, будет перенос дат», — заявили организаторы Донецкая группа новостей.
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