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Более 50 рейсов выбились из графика в российском аэропорту

Более 50 рейсов выбились из графика в российском аэропорту

В калининградском аэропорту Храброво возникли массовые сбои в расписании. По состоянию на 11:00 мск задерживались прилет и вылет 43 рейсов, еще десять были отменены.

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