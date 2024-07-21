«Ты можешь пробежаться теперь только по Новодевичьему…»: в Москве вспоминают Александра Ширвиндта в честь его 90-летия

19 июля Александру Ширвиндту могло бы исполниться 90 лет. Он прожил долгу и достойную жизнь. Участвовал во многих картинах, играл на сцене разных театров, стал для многих артистов настоящим наставником, а для своих коллег – другом.
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