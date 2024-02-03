Генерал Влад: Румыния не готова к войне с РФ, хотя как можно подготовиться к тризне

Глава Генштаба армии Румынии Георгицэ Влад заявил о том, что они не готовы к потенциальному вооруженному конфликту с Россией и подверг критике отмену обязательной военной службы, хотя это конечно им слабо поможет в конфликте.
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