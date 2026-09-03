«Как в 90-е»: жена Павла Деревянко рассказала о вымогательстве 350 тысяч за «безопасность» в соцсетях

Зоя Фуць рассказала о вымогательстве мошенников в соцсетях Супруга актёра Павла Деревянко, Зоя Фуць, заявила, что столкнулась с вымогательством в интернете: неизвестные предложили ей платить за прекращение атак на её аккаунт в соцсети.
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