«Как в 90-е»: жена Павла Деревянко рассказала о вымогательстве 350 тысяч за «безопасность» в соцсетях

Зоя Фуць рассказала о вымогательстве мошенников в соцсетях Супруга актёра Павла Деревянко, Зоя Фуць, заявила, что столкнулась с вымогательством в интернете: неизвестные предложили ей платить за прекращение атак на её аккаунт в соцсети.