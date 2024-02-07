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Проблемы с зубами ухудшают здоровье: что будет, если не ходить к стоматологу

Проблемы с зубами ухудшают здоровье: что будет, если не ходить к стоматологу

Многие думают, что если зубы не болят, то и к врачу ходить незачем. Но даже если человек тщательно ухаживает за полостью рта, ежедневно проводит гигиену, точно знает, как правильно выбрать пасту и щетку, профилактические осмотры у стоматолога ему необходимы.

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