Депутат Колесник: Зеленскому и Сибиге лучше навсегда остаться жить под землёй

Депутат Госдумы России Андрей Колесник жёстко отреагировал на рассказ главы МИД Украины о жизни в бункере вместе с президентом.
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"Зеленскому и Сибиге лучше навсегда остаться жить под землёй"
Слово "жить" здесь лишнее.