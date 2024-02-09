Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Михаил Галузин поделился сведениями о том, что правительство киевского режима самостоятельно уничтожило пути для того, чтобы завершить противостояние при помощи политики.
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