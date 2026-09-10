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Южная Корея помогает Украине третьими руками

Южная Корея помогает Украине третьими руками

Республика Корея продолжает придерживаться политики отказа от прямых поставок летального оружия Украине, несмотря на давление со стороны Киева и западных союзников.

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