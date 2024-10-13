Почему запреты и молитвы на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября, имеют силу

14 октября в православном календаре отмечается значимый праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Этот день символизирует защиту и покровительство, особенно для женщин, которые в своих молитвах обращаются к Богоматери за помощью и утешением.
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