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С сайта администрации Белого дома пропал важный для Украины документ. Трамп отменил решение Байдена?

С сайта администрации Белого дома пропал важный для Украины документ. Трамп отменил решение Байдена?

Царьград ФОТО: ORHAN CAM/SHUTTERSTOCK.COM На госпортале Белого дома, где опубликованы все принятые нормативные акты, исчез важный для Украины документ: соглашение о десятилетнем партнёрстве в сфере безопасности, подписанный предыдущим президентом США Джо Байденом.

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