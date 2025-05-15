Челябинский губернатор Текслер рассказал, откуда появилась премия «Медиасреда». Фото, видео

В Челябинске 15 мая прошла первая молодежная премия в сфере медиа «Медиасреда». Как рассказал губернатор Алексей Текслер участникам мероприятия, идея возникла после проведения в регионе федерального конкурса «Студенческий ТЭФИ», передает корреспондент URA.
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