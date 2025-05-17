Анастасия Косу провела первый матч в WNBA за «Миннесоту Линкс»

Новый сезон стартовал в ночь на субботу по московскому времени, передает корреспондент УтроNews. В своем первом матче «Миннесота» одержала выездную победу над клубом «Даллас Вингс» со счетом 99:84 (по четвертям: 19:21, 27:25, 35:20, 18:18).