Анастасия Косу провела первый матч в WNBA за «Миннесоту Линкс»

Новый сезон стартовал в ночь на субботу по московскому времени, передает корреспондент УтроNews. В своем первом матче «Миннесота» одержала выездную победу над клубом «Даллас Вингс» со счетом 99:84 (по четвертям: 19:21, 27:25, 35:20, 18:18).
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