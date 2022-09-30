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С артиллеристами общевойсковой армии ВВО в Забайкалье проведены тренировки по управлению огнем

С артиллеристами общевойсковой армии ВВО в Забайкалье проведены тренировки по управлению огнем

Занятия проводились на полигоне, оснащенном современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

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