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Ozon запустил платформу для строительства и аренды логистических объектов

Оzon запустил онлайн-платформу, на которой арендодатели или застройщики могут предложить свои услуги маркетплейсу по долгосрочной аренде или строительству новых логистических объектов по модели build-to-suit, говорится в сообщении компании.

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