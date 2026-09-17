Ozon запустил платформу для строительства и аренды логистических объектов

Оzon запустил онлайн-платформу, на которой арендодатели или застройщики могут предложить свои услуги маркетплейсу по долгосрочной аренде или строительству новых логистических объектов по модели build-to-suit, говорится в сообщении компании.
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