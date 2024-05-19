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Петербургский дневник

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Стартовал международный детский турнир по хоккею «Кубок Юнисон»

Стартовал международный детский турнир по хоккею «Кубок Юнисон»

Это одно из самых масштабных детско-юношеских хоккейных соревнований в стране Турнир «Кубок Юнисон», который стартовал сегодня в Красногорске, торжественно открыли министр спорта Михаил Дегтярев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, главный тренер СКА Роман Ротенберг и президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко.

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