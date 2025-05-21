Врач Шелобанова: картофель, капуста и зелень защитят от деменции

Эффективной профилактикой возрастных изменений мозга могут стать картофель, капуста, тыква, базилик и руккола, сообщила "Известиям" врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей "Теплые беседы" Анна Шелобанова.
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