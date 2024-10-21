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Мошенники всё чаще рассылают россиянам поддельные квитанции ЖКХ

Мошенники всё чаще рассылают россиянам поддельные квитанции ЖКХ

Липовую квитанцию закидывают в почтовый ящик. Она очень похожа на настоящую.фото: duma.gov.ru--> Мошенники начали активно пользоваться схемой с рассылкой россиянам поддельных квитанций ЖКХ и поверки счётчиков, сообщила координатор платформы Народного фронта «Мошеловка» Евгения Лазарева.

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