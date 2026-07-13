В Хабаровском крае запустят новый проект Комитета семей воинов Отечества

В Хабаровском крае стартует новый всероссийский проект Комитета семей воинов Отечества (КСВО) под названием «От солдата России — юным патриотам страны», в рамках которого будет восстановлена живая связь между военнослужащими и представителями юного поколения.
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