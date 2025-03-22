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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о СКА: «Возврат в оборону стал намного лучше. У нас есть белорусский Гарет Бэйл – Алистров: он бежит вперед, и на этой же скорости – «домой». Система работает, пару винтиков надо подкрутить»

СКА обыграл «Торпедо» (3:2 Б) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  – Если в первой половине чемпионата СКА – это обилие голов, «бразильский» хоккей, то в последних матчах было грустно, что СКА не забивает ни 5, ни 6, ни 7 шайб.

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