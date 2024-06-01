Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Как увлажнить сухую кожу? Советы дерматолога

Как увлажнить сухую кожу? Советы дерматолога

По запросу «увлажняющий крем» поисковые системы предлагают четверть миллиона предложений! Вы тоже перепробовали десятки увлажняющих кремов, а кожа все равно остается сухой? Особенно остро вопрос увлажнения стоит зимой, когда кожа страдает от холодного воздуха на улице и сухого воздуха дома от отопления.

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