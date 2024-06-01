Как увлажнить сухую кожу? Советы дерматолога

По запросу «увлажняющий крем» поисковые системы предлагают четверть миллиона предложений! Вы тоже перепробовали десятки увлажняющих кремов, а кожа все равно остается сухой? Особенно остро вопрос увлажнения стоит зимой, когда кожа страдает от холодного воздуха на улице и сухого воздуха дома от отопления.