Политика как он...
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Политика как она есть

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Протестующие вышли к зданию офиса Зеленского

Протестующие вышли к зданию офиса Зеленского

У здания офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского в Киеве начался третий день митингов в поддержку покинувшего должность министра обороны страны Михаила Федорова против главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

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