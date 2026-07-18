Протестующие вышли к зданию офиса Зеленского

Политика как она есть

У здания офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского в Киеве начался третий день митингов в поддержку покинувшего должность министра обороны страны Михаила Федорова против главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.