С открытия КПП Торфяновка границу с Финлядией пересекли 348 человек

С полуночи до 8 утра 14 декабря через открывшийся пункт пропуска Торфяновка на границе с Финляндией проследовали 190 легковых автомобилей и 24 грузовика, сообщается в соцсетях Федеральной Таможенной Службы (ФТС) в понедельник.
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