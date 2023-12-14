С открытия КПП Торфяновка границу с Финлядией пересекли 348 человек

С полуночи до 8 утра 14 декабря через открывшийся пункт пропуска Торфяновка на границе с Финляндией проследовали 190 легковых автомобилей и 24 грузовика, сообщается в соцсетях Федеральной Таможенной Службы (ФТС) в понедельник.