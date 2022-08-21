Захар Прилепин обвинил Зеленского в гибели дочери Дугина

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», писатель и публицист Захар Прилепин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в гибели Дарьи Дугиной, дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина.