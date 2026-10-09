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Царьград

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Ассошиэйтед Пресс: Криста Пайк начала ходить после неудачной казни

Ассошиэйтед Пресс: Криста Пайк начала ходить после неудачной казни

В Теннесси 30 сентября попытка казни Кристы Пайк с помощью инъекций завершилась неудачей. Она пришла в себя 6 октября и начала самостоятельно двигаться и есть.

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