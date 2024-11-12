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Царьград

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Екатеринбургских самокатчиков могут заставить регистрироваться через "Госуслуги"

Екатеринбургских самокатчиков могут заставить регистрироваться через "Госуслуги"

Ввести обязательную регистрацию предложили депутаты регионального Законодательного собрания.Екатеринбургских любителей электросамокатов могут заставить регистрироваться через портал "Госуслуги" для возмодности последующей идентификации.

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