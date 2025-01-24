В Эрмитаже раскрыли причину эвакуации: в каком режиме сейчас работает музей

Петербургский художественный и культурно-исторический музей Эрмитаж эвакуировали 24 января. Под руководством сотрудников Росгвардии на улицу вывели всех посетителей и работников учреждения, а предполагаемой причиной этого стали сообщения о потенциальной угрозе музею.
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