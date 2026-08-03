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МОСИНФОРМ

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Участники проекта «Сделано в Москве» проводят мероприятия во флагманском арт-павильоне

Участники проекта «Сделано в Москве» проводят мероприятия во флагманском арт-павильоне

Этим летом проект по продвижению локальных брендов «Сделано в Москве» приглашает столичных предпринимателей присоединиться к событийной программе на своей главной площадке — в арт-павильоне «Летний маркет» на Болотной площади.

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