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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деку считает Дугласа Луиса идеальным опорником для «Барсы» и летал на его матчи. «Астон Вилла» может запросить до 100 млн евро

Деку считает Дугласа Луиса идеальным опорником для «Барсы» и летал на его матчи. «Астон Вилла» может запросить до 100 млн евро

По сведениям Diario Sport, каталонцы хотят укрепить позицию опорного полузащитника за счет игрока, который станет ключевым в ближайшие годы, а не будет лишь временным решением проблемы.

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