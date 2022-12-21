В Госдуме прокомментировали назначение нового посла США в РФ

Депутат Государственной думы от «Единой России» Олег Морозов рассказал, что должность посла Соединенных Штатов Америки в РФ уже давно не является дипломатической, и заявил, что новый посол Линн Трейси будет продвигать ослабляющую Россию повестку.
Депутат Государственной думы от «Единой России» Олег Морозов рассказал, что должность посла Соединенных Штатов Америки в РФ уже давно не является дипломатической, и заявил, что новый посол Линн Трейси будет продвигать ослабляющую Россию повестку.
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