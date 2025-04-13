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Пусть ОНИ создают прецеденты...

Поскольку у НИХ    вчера  вечером  начался  Песах,   давайте   немножко  о НИХ  -  ну, и  не только  о НИХ.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Прецедент - хороший бумеранг.
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