Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, своими требованиями выдать Киеву ядерное оружие пытается оказать давление на своих европейских сторонников, чтобы они рассмотрели членство Украины в НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии