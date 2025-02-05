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Эксперт рассказал о мотивах Зеленского требовать от Запада ядерное оружие

Эксперт рассказал о мотивах Зеленского требовать от Запада ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, своими требованиями выдать Киеву ядерное оружие пытается оказать давление на своих европейских сторонников, чтобы они рассмотрели членство Украины в НАТО.

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