Минтранс пожелал экс-замглавы Баканову успехов на должности главы "Роскосмоса"

Минтранс России поздравил бывшего заместителя министра Дмитрия Баканова с назначением на должность генерального директора "Роскосмоса" и поблагодарил за успешную службу и вклад в цифровизацию на транспорте.
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