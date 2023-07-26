Банкротство по-новосибирски: отечественных инвесторов «морозят», а иностранный банк забирает рекордные 182% неустойки

Громкой волной катится по стране череда коррупционных разоблачений в судебном кластере. Сначала Алтай (третий по счету судья краевого арбитража осуждён в апреле 2023 года), потом Ростов (целая ОПГ судей и силовиков схвачена в апреле 2023 года).