Беременная Меган Фокс прошлась по улице полуголой

Актриса показала так много тела, как смогла. Меган Фокс разгуливает по городу полуголой LEGION-MEDIA38-летняя Меган Фокс на днях потрясла жителей Лос-Анджелеса, показавшись на публике в наряде, состоявшем практически только из нижнего белья откровенного фасона.