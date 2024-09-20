Миф о коллективном Западе разрушен: Что хотят от России и Украины разные центры силы - полный расклад

Алексей Горшков

Сомневаюсь я в какой-либо разнице в ИСТИННЫХ, а не ПОКАЗНЫХ интересах Великобритании и США !!! Последние я считаю частью англосаксонского мира, и каким-то ОЧЕНЬ "ЗАШИФРОВАННЫМ " великобританским проектом! Даже догадываюсь - когда это началось! После сожжения Вашингтона англичанами в 1814 году, мне кажется - состоялся какой-то тайный договорняк между английскими и американскими "шишками", где англичане сказали примерно следующее: "Баста, карапузики - кончилися танцы! Поигрались в независимость - и будет! ДЫШАТЬ БУДЕТЕ, КАК МЫ СКАЖЕМ - но тайно! ДЛЯ ВИДУ - вы будете настолько независимы, что даже нас поругивать можете (правильный текст вашей ругани мы вам предоставим)! И в 1815 году, победив Штаты, англичане ПРОСТО УШЛИ !!! А как ещё объяснить, что БЫВШИЕ КОЛОНИИ ПОСТОЯННО НА СТОРОНЕ УГНЕТАВШЕЙ ИХ СВОЕЙ БЫВШЕЙ МЕТРОПОЛИИ ?!