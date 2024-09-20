Миф о коллективном Западе окончательно разрушен. Выяснилось, что хотят от России и Украины разные центры силы из числа недружественных стран.
Миф о коллективном Западе разрушен: Что хотят от России и Украины разные центры силы - полный расклад
Комментарии
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Алексей Горшков
Сомневаюсь я в какой-либо разнице в ИСТИННЫХ, а не ПОКАЗНЫХ интересах Великобритании и США !!! Последние я считаю частью англосаксонского мира, и каким-то ОЧЕНЬ "ЗАШИФРОВАННЫМ " великобританским проектом! Даже догадываюсь - когда это началось! После сожжения Вашингтона англичанами в 1814 году, мне кажется - состоялся какой-то тайный договорняк между английскими и американскими "шишками", где англичане сказали примерно следующее: "Баста, карапузики - кончилися танцы! Поигрались в независимость - и будет! ДЫШАТЬ БУДЕТЕ, КАК МЫ СКАЖЕМ - но тайно! ДЛЯ ВИДУ - вы будете настолько независимы, что даже нас поругивать можете (правильный текст вашей ругани мы вам предоставим)! И в 1815 году, победив Штаты, англичане ПРОСТО УШЛИ !!! А как ещё объяснить, что БЫВШИЕ КОЛОНИИ ПОСТОЯННО НА СТОРОНЕ УГНЕТАВШЕЙ ИХ СВОЕЙ БЫВШЕЙ МЕТРОПОЛИИ ?!
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3 час.
Людмила Лиханова
Чтобы поднять ВСЕ пласты нужна не статья а серьезная и огромная по объему работа. И это - не для обычной платформы. Этого вполне достаточно чтобы увидеть общую картину и понять откуда ноги растут. А все остальное - для спецов. Так что не стОит умничать, выпячивая себя, сверхумного. Уже не осталось никого из тех, кто интересуется политикой кто не знал бы о роли этих персонажей.
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3 час.
Сергей
Ну ....и что дальше???
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1 час.
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