Боля: Решение для отчаявшихся фермеров - это объединение

Урожай пшеницы в этом году хороший, но фермеры сталкиваются с низкими отпускными ценами. Об этом заявил министр Владимир Боля, согласно которому, чтобы противостоять низким ценам на продажу урожая и высоким ценам на удобрения, фермеры должны объединиться.