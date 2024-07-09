Боля: Решение для отчаявшихся фермеров - это объединение

Урожай пшеницы в этом году хороший, но фермеры сталкиваются с низкими отпускными ценами. Об этом заявил министр Владимир Боля, согласно которому, чтобы противостоять низким ценам на продажу урожая и высоким ценам на удобрения, фермеры должны объединиться.
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