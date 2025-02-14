Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Трамп спровоцировал новую «золотую лихорадку»

Трамп спровоцировал новую «золотую лихорадку»

Золото устанавливает новые ценовые рекорды на мировых биржах. Только за последние 12 месяцев стоимость этого драгоценного металла выросла на тысячу долларов, достигнув максимального уровня в 2900 долларов за унцию.

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