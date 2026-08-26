Один оборот вокруг центра Млечного Пути: что успевает произойти за галактический год

Привычная смена календарных дат создаёт иллюзию, что время течёт размеренно и предсказуемо. Однако за пределами земной орбиты действуют совершенно иные циклы, рядом с которыми человеческая история выглядит едва заметной вспышкой.
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