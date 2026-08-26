Наука и Техника
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наука и Техника

120 подписчиков

Один оборот вокруг центра Млечного Пути: что успевает произойти за галактический год

Один оборот вокруг центра Млечного Пути: что успевает произойти за галактический год

Привычная смена календарных дат создаёт иллюзию, что время течёт размеренно и предсказуемо. Однако за пределами земной орбиты действуют совершенно иные циклы, рядом с которыми человеческая история выглядит едва заметной вспышкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии