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В Турции не могут найти пастухов на зарплату 2000 долларов: никто не хочет работать где нет интернета

В Турции не могут найти пастухов на зарплату 2000 долларов: никто не хочет работать где нет интернета

В Турции начался серьезный кризис с пастухами — специалистов не могут найти даже за хорошие деньги. Ставки зарплат в некоторых регионах доходят до 2 тысяч долларов в месяц, а люди все равно отказываются наниматься.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ха-ха, проблема-то. Пусть узбеков  нанимают. Они скопом рванут на такие  деньги.
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18 час.
Модест
Очень смешно. Дед пошутил, а тренди-бренди повелось ))
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
Бред пишут
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23 мин.

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