Алабуга районының Морт авылы егете «Ника» премиясе номинанты булды

Алабуга районының Морт авылыннан 22 яшьлек Илназ Гаффанов үзен бөтен Россиягә танытты. Яшь актер «Ника» милли кинематография премиясенә икенче пландагы «Иң яхшы ир-ат роле» номинациясендә тәкъдим ителгән.
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